Europameister im Pizzabacken kommt aus Wien

Der begehrte Titel in der Welt des Pizzabackens wurde nach Wien geholt: Antonio Arino, Mitglied des Küchenteams der Pizzeria "Mio" in der Donaustadt, wurde bei der "2nd European Pizza Excellence Germany" zum Europameister gekürt.

Der 38-Jährige überzeugte die Jury am 12. März in Hamburg mit seinem handwerklichen Geschick. Antonio Arinos Weg zur Meisterschaft begann im Alter von 18 Jahren, als er die Hotelfachschule besuchte. Nach fünf Jahren intensiven Studiums schloss er sein Studium als Koch ab. In den darauffolgenden Jahren sammelte er umfangreiche Erfahrungen als Koch und Pizzabäcker.