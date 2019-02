Europa League-Abend: Staus rund um Wiener Allianz Stadion erwartet

Die ARBÖ-Verkehrsexperten waren am Donnerstag, den 14. Februar 2019, vor langen Staus. Bei der Anreise zum Europa League-Match zwischen Rapid Wien und Inter Mailand muss mit Verzögerungen gerechnet werden.

Staus bei Anreise zum Match Rapid Wien gegen Inter Mailand

“Viele Rapid-Fans werden erfahrungsgemäß mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Lange Staus und Verzögerungen sowohl auf der Westausfahrt als auch Westeinfahrt, genauso wie auf der Hütteldorfer Straße, Linzer Straße oder auch Bergmillergasse und Deutschordenstraße sind bei der An- und Abreise vorprogrammiert”, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider. Parkplätze direkt am und rund um das Weststadion sind an Spieltagen sehr rar gesät. Die Zufahrt zur Stadiongarage ist nur sehr eingeschränkt möglich. Die Park&Ride-Anlage Hütteldorf wird sehr schnell voll sein. Daher der Tipp an die Match-Besucher möglichst mit den Öffis anzureisen. Das Weststadion ist öffentlich mit der U-Bahn-Linie U4, den Straßenbahnlinien 49 und 52, den Schnellbahnlinien S45, S50 und S80 sowie diversen Autobuslinien und der ÖBB und Westbahn sehr gut erreichbar.