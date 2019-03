"Europa fängt in den Bezirken an": Wiener Bezirksräte im Haus der EU

Am vergangenen Freitag trafen sich rund 20 Europabezirksräte im Wiener Haus der Europäischen Union, um über die Vorbereitung und Bewerbung der Europawahl zu sprechen.

Europa-Bezirksräte als Teil der Initiative “Europa fängt in der Gemeinde an” gibt es praktisch in jedem Wiener Bezirk. Die Initiative geht vom Außenministerium, der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments und des Gemeindebundes aus. Um sich über die Vorbereitung und Bewerbung der Europawahl am 26. Mai auszutauschen, trafen sich die Bezirksräte im Haus der Europäischen Union bereits am 1. März.