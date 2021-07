EURO: England triumphiert im Viertelfinale mit 4:0 über die Ukraine

England hat bei der Fußball-EM erstmals seit 25 Jahren das Halbfinale erreicht. Am Samstag besiegten die "Three Lions" die schwachen Ukrainer klar mit 4:0 im Viertelfinale.

Kapitän Harry Kane (4., 50.), Harry Maguire (46.) und Jordan Henderson (63.) erzielten in Rom drei Kopfballtore für die erstmals im Turnierverlauf auswärts angetretenen Engländer, die nun am Mittwoch (21.00 Uhr) im Halbfinale - wieder im heimischen Wembley-Stadion - Dänemark empfangen.

England köpfelte sich gegen Ukraine ins EM-Halbfinale

Entscheidend war zunächst aber ein Geniestreich von Raheem Sterling. Keine vier Minuten waren gespielt, da zog der Mann von Manchester City wieder einmal in die Mitte, spielte den idealen Lochpass auf Kane und der Torjäger schaufelte den Ball mit dem "Spitz" am ukrainischen Schlussmann Heorhij Buschtschan vorbei (4.). In der Gruppenphase noch gescholten, stellte Kane im Achtel- und Viertelfinale sein Goldnäschen unter Beweis.

Ukraine wagte sich lange nicht aus der Deckung

Nach dem Auftakt nach Maß beschränkten sich die Engländer auf Ballzirkulation im wenig umkämpften Mittelfeld. Weil sich auch die Ukraine nicht aus der Deckung wagte, hielt sich der Unterhaltungswert über weite Strecken der ersten Hälfte in Grenzen. Nur selten kamen die Gelb-Blauen so gefährlich vor das Tor von Jordan Pickford, wie Roman Jaremtschuk nach einem Lapsus von Kyle Walker. Pickford, der als erster England-Goalie in fünf Turnier-Spielen in Folge unbezwungen blieb, machte die kurze Ecke zu (17.).