EURO: Deutschland mit Verletzungssorgen

Die deutsche Nationalmannschaft bangt vor dem letzten EM-Gruppenspiel gegen Ungarn am Mittwoch um drei Stammkräfte.

Beim Training am Montag fehlten Thomas Müller, Mats Hummels und Ilkay Gündogan angeschlagen.

Fußball-EM: Müller, Hummels und Gündogan angeschlagen

Müller musste wegen einer Kapselverletzung im Knie pausieren, Hummels plagen Probleme an der Patellasehne, Gündogan hatte sich an der Wade verletzt. Ob das Trio am Mittwoch spielen kann, wird erst entscheiden.