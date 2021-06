EURO 2021 LIVE: Schweden gegen Ukraine im Ticker

Heute Abend treffen Schweden und die Ukraine im EM-Achtelfinale der Euro 2021 aufeinander. Im VIENNA.at-Live-Ticker können Sie das Fußball-EM-Match Schweden gegen Ukraine in Echtzeit verfolgen.

Wenn am Dienstag Schweden und die Ukraine im Achtelfinale der Fußball-EM aufeinandertreffen, ist es kein Duell großer Titelfavoriten. Die Schweden gewannen ihre Gruppe überraschend vor Spanien und gehen daher mit leichten Vorteilen in die Partie. Die Ukraine kam als Dritter hinter den Niederlanden und Österreich weiter. Superstars sucht man bei beiden Teams vergeblich, die Möglichkeit eines Viertelfinales spornt aber an.