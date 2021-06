EURO 2021 LIVE: Portugal gegen Frankreich im Ticker

Heute Abend treffen Portugal und Frankreich in der EM-Gruppe F der Euro 2021 aufeinander. Im VIENNA.at-Live-Ticker können Sie das Fußball-EM-Match Portugal gegen Frankreich in Echtzeit verfolgen.

Nach einem Spieltag zum Vergessen geht es für Frankreich und Portugal im abschließenden Gruppenspiel um ein Ergebnis mit Symbolkraft für das weitere Turnier. Liefern müssen in der Neuauflage des Fußball-EM-Finales von 2016 vor allem die Portugiesen, die anders als Frankreich noch nicht fix im Achtelfinale stehen. Doch selbst eine knappe Niederlage könnte dem Titelverteidiger reichen, um wie vor fünf Jahren mit drei Punkten der Gruppe zu entkommen.

LIVE: EM-Spiel Portugal gegen Frankreich

Wir berichten am Mittwochabend ab 21 Uhr live vom EM-Spiel Portugal gegen Frankreich der Gruppe F.

all

all

self

self

EM: Frankreich will trotz Aufstieg vollen Einsatz zeigen

Portugal will EURO-Sieg gegen Frankreich

Für Portugal ist mit einem Sieg auch noch Platz eins in der Gruppe möglich, was sehr wahrscheinlich ein Achtelfinal-Treffen mit der Schweiz zur Folge hat. "Wenn wir gewinnen, sind wir durch", bekundete Abwehr-Routinier Pepe in Budapest und grinste. Sein Team sei "mehr als bereit", ergänzte der 38-Jährige. Frankreich habe "eine großartige Mannschaft", der Titelverteidiger aus Portugal wolle aber seinen "Wert zeigen".