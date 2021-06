EURO 2021 LIVE: Österreich gegen Nordmazedonien im Ticker

Heute Abend treffen Österreich und Nordmazedonien in der EM-Gruppe C aufeinander. Im VIENNA.at-Live-Ticker können Sie das EURO-Match zwischen Österreich und Nordmazedonien in Echtzeit verfolgen.

Für Österreichs Nationalmannschaft fällt am Sonntag in Bukarest mit dem Spiel gegen Nordmazedonien der Startschuss zur Fußball-EM 2021. Ein Sieg über die Nummer 62 der Weltrangliste würde die ÖFB-Auswahl dem angepeilten Ziel, in die K.o.-Phase aufzusteigen, einen großen Schritt näher bringen. Alle 26 Spieler sind einsatzbereit, dementsprechend optimistisch zeigte sich Teamchef Franco Foda.

LIVE: Das EM-Spiel zwischen Österreich und Nordmazedonien

Wir berichten ab 18.00 Uhr LIVE vom EM-Match zwischen Österreich und Nordmazedonien in der Gruppe C.

Der Deutsche bereitet die Mannschaft seit 27. Mai auf den Ernstfall vor. Seither gab es mit dem 0:1 in England und dem 0:0 gegen die Slowakei durchwachsene Testspiele, aber immerhin keine gravierenden Verletzungsprobleme. "Wir haben alle Inhalte so durchgebracht wie geplant. Die Mannschaft hat sehr konzentriert und fokussiert gearbeitet, trotzdem hatten wir auch viel Spaß. Jetzt gilt es, bereit zu sein", erklärte der 55-Jährige.

In den vergangenen Tagen erlebte Foda laut eigenen Angaben eine hochmotivierte Truppe. "Die Jungs brennen. Sie sind im Training sehr willig und engagiert, alle ziehen an einem Strang, die Einheit ist spürbar. Da wird es brutal schwer, drei von ihnen auf die Tribüne zu setzen, weil es sich jeder verdient hat, im Kader zu stehen."

Österreich will ersten EM-Sieg holen

Auch bei der Startformation hat Foda knifflige Entscheidungen zu treffen. So stellt sich etwa die Frage, ob der erst am vergangenen Freitag ins Mannschaftstraining eingestiegene Marko Arnautovic von Beginn an stürmen soll oder noch im Talon bleibt.

Kombinationen auf engem Raum könnten auch in Bukarest entscheidend sein, sofern die Nordmazedonier auf ein striktes Defensivkonzept setzen. "Sie haben zuletzt unterschiedlich gespielt. Gegen Deutschland waren sie sehr kompakt und haben auf Konter gelauert, ähnlich wie die Slowakei gegen uns. In anderen Spielen haben sie früh und höher attackiert, da gibt es dann schon Räume", sagte Foda. "Wenn sie tief stehen, müssen wir Lösungen auf engem Raum finden und ein schnelles Passspiel haben. Wenn man sie kommen lässt, können Räume entstehen und wir können selbst in Umschaltsituationen gefährlich sein."

EURO 2021: Österreich will Nordmazedonien nicht unterschätzen

Auf keinen Fall werde man Nordmazedonien unterschätzen, betonte Foda. "Sie haben gegen Deutschland gewonnen und sich für die EM qualifiziert. Man kommt nicht zu einer EM, wenn man nicht Qualität hat", erklärte der Teamchef und verwies auf hochkarätige nordmazedonische Kicker wie Goran Pandev (Genoa), Eljif Elmas (Napoli), Egzjan Alioski (Leeds) oder Enis Bardhi (Levante). Die beiden ÖFB-Siege in der EM-Quali seien "keine einfachen Spiele" gewesen.

Dennoch besteht die realistische Chance auf den ersten österreichischen Sieg überhaupt bei einer EM. Die bisherige Bilanz steht bei vier Niederlagen, zwei Unentschieden und nur zwei erzielten Toren. "Es ist schon nicht selbstverständlich, dass wir uns qualifiziert haben. Jetzt können wir Geschichte schreiben, weil noch nie eine österreichische Mannschaft bei einer Europameisterschaft gewonnen hat. Wir werden alles probieren, um das zu schaffen", kündigte Foda an.

Nordmazedonien geht selbstbewusst ins EM-Duell

EM-Neuling Nordmazedonien gibt sich vor dem Start der Endrunde selbstbewusst. "Wir fühlen uns nicht als Außenseiter, das haben wir in den letzten Spielen gezeigt. Bei dieser Europameisterschaft werden wir bestätigen, dass wir es als Team wirklich verdient haben", sagte Mittelfeldspieler Enis Bardhi im EM-Quartier in Bukarest. Der Profi des spanischen Erstligisten Levante ist nach einer Corona-Erkrankung wieder ins Aufgebot zurückgekehrt.