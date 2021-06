EURO 2021 LIVE: Niederlande gegen Ukraine im Ticker

Heute Abend treffen Niederlande und die Ukraine in der EM-Gruppe C aufeinander. Im VIENNA.at-Live-Ticker können Sie das EURO-Match zwischen Niederlande und der Ukraine in Echtzeit verfolgen.

Österreichs Gruppengegner Niederlande muss in seinem EM-Eröffnungsspiel am Sonntagabend in Amsterdam gegen die Ukraine ohne Starverteidiger Matthijs de Ligt auskommen. Der 21-Jährige von Juventus Turin laboriert seit einer Woche an Leistenproblemen. Teamchef Frank de Boer bestätigte am Samstag, zum Auftakt auf De Ligt zu verzichten. Im zweiten Gruppenspiel am Donnerstag gegen Österreich soll der Abwehrspieler aber wieder zur Verfügung stehen.

LIVE: Das EM-Match zwischen Niederlande und Ukraine

Wir berichten ab 21.00 Uhr LIVE vom EM-Match zwischen Niederlande und der Ukraine in der Gruppe C.

self all Open preferences.

Niederlande startet gegen Ukraine in die EURO 2021

"Es ist vielleicht zu früh, wir wollen kein Risiko eingehen", sagte De Boer in seiner Abschluss-Pressekonferenz vor dem Ukraine-Spiel. "Wir haben danach noch zwei Spiele in der Gruppenphase." Die Verletzung sei nicht so schlimm, aber man müsse sie in Betracht ziehen. "Wir sind sicher, dass er im nächsten Spiel dann bei 100 Prozent sein wird." Statt De Ligt könnte der erst 19-jährige Jurrien Timber von Ajax Amsterdam in der Dreier-Abwehrkette beginnen.

Als Torhüter hat sich De Boer vorerst auf Maarten Stekelenburg festgelegt. Der mit 38 Jahren älteste Spieler aller 24 EM-Teilnehmer war bei Ajax bis Februar nur Ersatztorhüter, kam erst dann nach einer Dopingsperre für Andre Onana regelmäßig zum Einsatz. "Maarten Stekelenburg ist unsere Nummer eins im Moment", sagte der Teamchef.

Kann die Ukraine bei der EM überraschen?



Die Ukraine, deren Vorbereitung auch von den Diskussionen um die Verwendung einer nationalistischen Losung auf den Dressen geprägt war, hat das Zeug zur Überraschung, ließ es in den vergangenen Jahren aber an Beständigkeit vermissen. Im März gelang in der WM-Qualifikation ein 1:1 bei Weltmeister Frankreich, danach aber gab man zuhause Punkte gegen Kasachstan und Finnland ab.

Dennoch will sich die Truppe von Trainer Andrij Schewtschenko nicht verstecken. "Wir werden gegen jeden Gegner nur auf Sieg spielen", sagte Angreifer Artem Besedin von Dynamo Kiew."Auf Unentschieden zu spielen, wäre falsch. Wir haben sehr hohe Ambitionen."