EURO 2021 LIVE: Niederlande gegen Tschechien im Ticker

Heute Abend treffen die Niederlande und Tschechien im EM-Achtelfinale der Euro 2021 aufeinander. Im VIENNA.at-Live-Ticker können Sie das Fußball-EM-Match Niederlande gegen Tschechien in Echtzeit verfolgen.

Der erste Schritt ist getan, mit dem Achtelfinalauftritt gegen Tschechien beginnt für die aufstrebenden Niederländer am Sonntag in Budapest die Fußball-EM erst so richtig. Nach drei Siegen in der Vorrunde, darunter dem 2:0 gegen Österreich, ist das Selbstvertrauen groß. Die Rolle des Favoriten nehmen die Niederlande an, unterschätzen wollen sie den Vize-Europameister von 1996 aber nicht.