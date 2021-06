EURO 2021 LIVE: Kroatien gegen Spanien im Ticker

Heute Abend treffen Kroatien und Spanien im EM-Achtelfinale der Euro 2021 aufeinander. Im VIENNA.at-Live-Ticker können Sie das Fußball-EM-Match Krotien gegen Spanien in Echtzeit verfolgen.

Das Achtelfinale zwischen Vizeweltmeister Kroatien und Spanien am Montag ist eines von zwei Spätstartern. Nach enttäuschenden Vorstellungen zum Auftakt der Fußball-EM kamen beide Teams erst in den abschließenden Gruppenspielen auf Touren, der Formanstieg soll nun bestätigt werden. Das gilt vor allem für die vor Turnierbeginn als Mitfavorit gehandelten Spanier. "Einer der schwierigsten Gegner wartet auf uns", meinte denn auch Kroatiens Teamchef Zlatko Dalic.

LIVE: EM-Achtelfinale Kroatien gegen Spanien

EURO: Kroatien heiß auf das Achtelfinale

"Wir müssen gut vorbereitet sein, aber wir haben auch unsere Qualitäten. Deshalb wird es auch für sie nicht einfach", meinte Dalic aber vor dem Duell in Kopenhagen. "Wir waren sicher nicht deren erste Wahl", betonte Tormann Dominik Livakovic. Die Stimmung im Team sei gut, der 3:1-Sieg gegen Schottland habe einen Schub gegeben. Das hob auch Josip Juranovic hervor. "Wir können das nächste Spiel kaum erwarten", sagte der Abwehrspieler. "Spanien hat ein exzellentes Team, aber wir müssen auf uns selbst schauen."

Der Blick fällt nach dem positiven Coronatest von Offensivmann Ivan Perisic allerdings getrübt aus. Der 32-jährige Meister von Inter Mailand traf sowohl gegen Tschechien (1:1) als auch gegen die Schotten und steuerte gegen Letztere zusätzlich einen Assist bei. Beim 2:1-Erfolg über Spanien in der Gruppenphase der EM 2016 traf er ebenfalls, sein Ersatz wird gefordert sein. Vor allem Ante Rebic und Josip Brekalo kommen in Frage. Für den gesperrten Routinier Dejan Lovren wird wohl Ex-Salzburger Duje Caleta-Car wie schon im ersten Spiel, dem 0:1 gegen England, in die Innenverteidigung rücken.