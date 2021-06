EURO 2021 LIVE: Kroatien gegen Schottland im Ticker

Heute Abend treffen Kroatien und Schottland in der EM-Gruppe D der Euro 2021 aufeinander. Im VIENNA.at-Live-Ticker können Sie das Fußball-EM-Match Kroatien gegen Schottland in Echtzeit verfolgen.

Schottland blickt im Kampf um das Achtelfinale auf das entscheidende EM-Gruppenspiel gegen Kroatien am Dienstag . "Das ist ein einfaches Spiel. Es ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel", sagte Mittelfeldmann Stuart Armstrong. Das gilt auch für den punktgleichen Vizeweltmeister (je 1), der nach den bisherigen Enttäuschungen eine Signalwirkung erhofft. "Was fehlt, ist das Ergebnis, das uns einen Schub für das Selbstvertrauen gibt", betonte Stürmer Bruno Petkovic.

LIVE: EM-Match Kroatien gegen Schottland

Kroatien braucht Sieg für EM-Aufstieg

Die Kroaten hatten sich nach einem 0:1 zum Auftakt gegen England am Freitagabend 1:1 von Tschechien getrennt. Am Dienstag muss das Team in Glasgow gegen Schottland auf Sieg spielen. Schottland habe ein sehr gestandenes und homogenes Team, sagte der 26-jährige Petkovic von Dinamo Zagreb. "Dass sie gegen England unentschieden gespielt haben, sagt genug über sie aus."

Der Druck liegt so oder so mehrheitlich bei Kroatien. "Die Fans erwarten viel, die Jungs selbst haben die Messlatte in Russland hoch angesetzt", sagte Stürmer Petkovic. "Es ist schwer, dieses Tempo zu halten und die Erwartungen der Öffentlichkeit zu erfüllen, aber wir sind uns dessen bewusst. Wir waren in solchen Situationen und das Spiel gegen Schottland wird viele Antworten geben."