EURO 2021 LIVE: Italien gegen Wales im Ticker

Heute Abend treffen Ialien und Wales in der EM-Gruppe A der Euro 2021 aufeinander. Im VIENNA.at-Live-Ticker können Sie das Fußball-EM-Match Italien gegen Wales in Echtzeit verfolgen.

Nur ein Schritt fehlt Roberto Mancini zum nächsten Eintrag in Italiens Fußball-Geschichtsbücher. Mit einem Remis oder Sieg im letzten EM-Gruppenspiel gegen Wales am Sonntag würde der italienische Teamchef den Uralt-Rekord von Vittorio Pozzo von 30 Partien ohne Niederlage in Serie aus den 1930er-Jahren einstellen.