EURO 2021 LIVE: Finnland gegen Belgien im Ticker

Heute Abend treffen Finnland und Belgien in der EM-Gruppe B der Euro 2021 aufeinander. Im VIENNA.at-Live-Ticker können Sie das Fußball-EM-Match Finnland gegen Belgienin Echtzeit verfolgen.

Schon ein Punkt garantiert Belgien den Gruppensieg der Gruppe B bei der Fußball-EM 2021 . Der Weltranglisten-Erste wird das Spiel gegen Finnland nutzen, um seinen zuletzt angeschlagenen Stars Spielpraxis zu geben. Kapitän Eden Hazard, Kevin de Bruyne und Axel Witsel werden in der Startelf stehen, verriet Trainer Roberto Martinez.

LIVE: EM-Match Finnland gegen Belgien

Wir berichten heute Abend ab 21 Uhr live vom EM-Match Finnland gegen Belgien in der Gruppe B.

EURO: Belgien kann auf Hazard bauen

Hazard, der 2018 Belgiens überragender Spieler auf dem Weg zu WM-Rang drei gewesen war, ist laut Martinez wieder fast der Alte. "Lange Zeit hat sein Körper immer wieder Reaktionen gezeigt. Aber das ist jetzt vorbei. Ich sehe ihn befreit. Er ist körperlich wieder stark", sagte Martinez über seinen Star von Real Madrid, der gegen Dänemark (2:1) zuletzt gemeinsam mit De Bruyne in der Jokerrolle überzeugte. Bruder Thorgan Hazard wird gegen Finnland wegen einer Knieblessur fehlen.

EM: Finnland sieht größtes Spiel der finnischen Fußball-Geschicte

Die Spieler glauben an die Achtelfinal-Chance. "Wir haben schon vor dem Turnier gesagt, dass wir hierher gehören. Und unser Ziel bleibt weiter, das Turnier fortzusetzen. Wir haben im letzten Spiel alles dazu in der Hand", sagte der Mittelfeldspieler Rob Lod. Kanerva hielt fest: "Ein Remis reicht uns wahrscheinlich für den Aufstieg. Der große Traum ist in unseren eigenen Händen. Es ist schön, dass wir diese Chance haben."