EURO 2020: Die vier Lostöpfe für die Auslosung

Am Samstag wird die Fußball-EM 2020 ausgelost. Österreich wird dabei aus dem dritten Topf gezogen. Hier sehen Sie alle Lostöpfe zur Auslosung der EURO 2020 im Detail.

EM 2020: Mögliche Gegner Österreichs

Da die Gastgeber Heimrecht haben, stehen auch die weiteren Gruppenköpfe schon fest. Italien spielt in Gruppe A (Rom und Baku), England in der Gruppe D (London und Glasgow), Deutschlandin der Gruppe (München und Budapest) und Spanien in der Gruppe E (Bilbao und Dublin). Zudem steht auch aufgrund diverser Konstellationen fest, dass die Niederlande und die Ukraine in der Gruppe C (Amsterdam und Bukarest) spielen.