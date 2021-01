EU zahlt Schadenersatz bei Impfkomplikationen

Die EU will zumindest einen Teil der Schadenersatzzahlungen im Zuge der Corona-Impfungen übernehmen. In den USA wurden Impfstoffhersteller sogar gänzlich von einer Haftung freigestellt.

Wenn in den kommenden Monaten Millionen Menschen in der EU gegen Corona geimpft werden, sind Impfreaktionen und vermutlich auch Schadensersatzklagen zu erwarten. Die EU habe in den Verträgen mit den Impfstoffherstellern offenbar zugesichert, einen Teil der im Rechtsweg gegen Impfstoffhersteller zugesprochenen Schadenersatzzahlungen zu übernehmen, schreibt Francine Brogyanyi, Partnerin und Leiterin des Bereichs Life-Sciences bei Dorda Rechtsanwälte, im "Standard".