EU-Wahlkämpfe bei der SPÖ

Bei der SPÖ gestalte sich die EU-Wahlen immer wieder als Berg- und Talfahrten. Heuer geht die Partei mit Andreas Schieder in den Wahlkampf. Auftakt ist am Samstag.

Die SPÖ und die EU-Wahlen, das ist eine Art Berg- und Talfahrt. Erfolge wechselten sich mit klatschenden Niederlagen ab. Nicht jeder Quereinsteiger erwies sich als Goldgriff, alte Europaveteranen reüssierten mal mehr, mal weniger. Am 26. Mai versucht die SPÖ, mit Andreas Schieder an der Spitze ein drittes Mal Platz eins in der Wählergunst zu erobern – und startet am Samstag ihren Wahlkampf.