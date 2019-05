EU-Wahl: Zehntausende Menschen bei Rechtspopulisten-Demo in Mailand

Am Samstag versammelten sich Zehntausende Menschen vor dem Mailänder Dom um ihre Unterstützung für Innenminister Matteo Salvini und dessen neue Allianz rechtspopulistischer Parteien Europas zu bekunden.

Überschattet war das Mailänder Treffen von der Videoaffäre, die zum Rücktritt von Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache geführt hat.

Allianz “Europa des gesunden Menschenverstandes” Eine Woche vor der Europawahl warben die Parteien unter der Regie des italienischen Innenministers und Lega-Chefs Salvini für ihre Allianz “Europa des gesunden Menschenverstandes”, die im Europaparlament eine große Fraktion gründen soll. “Wir können entscheiden, ob wir ein Europa der Masseneinwanderung, der Zentralisierung, und der Islamisierung erdulden wollen, oder ob wir unsere großartige europäische Kultur verteidigen wollen”, so der FPÖ-Europaabgeordnete Georg Mayer. Er vertrat in Mailand den FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky, der wegen der Regierungskrise seine Teilnahme an der Veranstaltung in Mailand absagte.

Laut dem FPÖ-Politiker stünden die Europäer vor der Wahl zwischen Grenzschutz und Masseneinwanderung aus Afrika, zwischen der großartigen vielfältigen europäischen Kultur und einer Einheitskultur. “Wir können zusammen unsere Zukunft schreiben, Europa steht vor einer epochalen Wende”, sagte Mayer. Er lobte die Arbeit Salvinis. “Er ist nicht nur der Schützer Italiens, sondern ganz Europas. Er hat die Massenmigration gestoppt und bekämpft aktiv den Menschenhandel”, sagte Mayer.

Salvini: “Am 26. Mai holen wir uns Europa zurück” Salvini rief die Europäer zur “Befreiung des Kontinents von der illegalen Besatzung” der europäischen Technokraten auf. “Am 26. Mai holen wir uns Europa zurück. Wir können zur Mehrheit in Europa aufrücken. Die EU-Wahlen sind ein Referendum: Die Eliten gegen die Völker, die Lobbys gegen die Arbeitnehmer, die Banker gegen die Kleinanleger, die wenigen Reichen gegen die vielen, die alles verloren haben”, sagte der Chef der rechten Lega. Der Einsatz der europakritischen Parteien gegen die Brüsseler Eliten verglich Salvini mit dem Kampf von “David gegen Goliath”. Die Geschichte zeigt uns, dass die Kleinen die Reichen und Arroganten besiegen können, wenn sie genug Motivation aufbringen”, sagte Salvini. Von Italien aus beginne die “Revolution Europas”.

Zehntausende bei Rechtspopulisten-Demo Die Chefin der französischen Rechtskraft “Rassemblement National” (RN), Marine Le Pen, appellierte an die Wähler, sich von der “tödlichen Globalisierung” zu befreien. “Wir werden diese Eliten ohne Herz, ohne Seele und Wurzeln nach Hause schicken”, so Le Pen. Die Stärke Europas liege in seinen Nationen. “Hier in Mailand starten wir mit einer friedlichen und demokratischen Revolution. Jedes Volk soll die Freiheit zurückerlangen, seine Zukunft zu bestimmen. Unser Projekt ist ein Europa der freien, souveränen Nationen, die den Willen der Völker respektieren. Die Zeit ist gekommen. Wir müssen auf diesen Aufruf der Geschichte reagieren”, sagte Le Pen.

Jörg Meuthen, Chef der deutschen AfD (Allianz für Deutschland), rief die Europäer auf, eine “Festung Europa” aufzubauen, um sie vor der illegalen Einwanderung zu schützen. Die EU-Wahlen seien eine einmalige Chance, ein flexibleres Europa aufzubauen. “Es gibt Menschen in Europa, die an Werten und Tugenden glauben. Wir sind die wahren Patrioten”, so Meuthen.

Geert Wilders, Chef der niederländischen der niederländischen Freiheitspartei (PVV), forderte einen entschlosseneren Schutz der Außengrenzen. “Schluss mit Migration, Schluss mit Islam. Wir müssen unsere Grenzen verteidigen”, sagte der Niederländer. Die Einwanderungspolitik Salvinis sei ein Beispiel für Europa. “Salvini weiß, wie man Schluss sagt. Europa braucht Salvini. Wir müssen mutige Politiker wählen, die die Sicherheit des Kontinents garantieren. Wir sind die Patrioten Europas”, sagte Wilders.