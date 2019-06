EU-Wahl: SPÖ setzte auf klassische Werbung, Grüne auf Google

Laut einer Studie investierten die Parteien in Österreich vor der EU-Wahl 6,3 Millionen Euro in Print- und Online-Inserate. Einen immer größeren Teil des Kuchens erhalten aber Facebook und Google. Besonders die Grünen setzen auf die Werbemethoden im Internet.

Die SPÖ hat im EU-Wahlkampf am meisten für klassische Werbung ausgegeben. Das zeigen der APA vorliegende Zahlen des Marktforschers Media Focus. Demnach haben alle Parteien gemeinsam im April und Mai 6,3 Mio. Euro in Print- und Online-Inserate sowie Plakate investiert. Hier nicht enthalten sind Facebook und Google. Bei letzterem sind die Grünen auffällig: sie sind bei Google-Werbung Spitzenreiter in der EU.