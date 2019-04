EU-Wahl: So viele Wiener sind wahlberechtigt

Am Freitag wurde die vorläufige Zahl der Wahlberechtigten für die EU-Wahl veröffentlicht. In Wien sind 1.157.467 Menschen wahlberechtigt.

Das Innenministerium hat am Freitag die vorläufige Zahl der Wahlberechtigten für die EU-Wahl bekannt gegeben. Insgesamt 6,415.034 Menschen in Österreich, davon 3,31 Mio. Frauen und 3,1 Mio. Männer, sind laut Zahlen der neun Landeswahlbehörden registriert. 43.818 davon sind Auslandsösterreicher, 38.440 EU-Bürger. Die meisten Wahlberechtigten mit 1,3 Mio. gibt es in Niederösterreich.