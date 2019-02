EU-Wahl: Schieder ortet "Scheinduell" zwischen ÖVP und FPÖ

Für den SPÖ-Spitzenkandidaten Andreas Schieder ortet bei der kommenden EU-Wahl ein "Scheinduell" zwischen Othmar Karas (ÖVP) und Harald Vilimsky (FPÖ).

Der SPÖ-Spitzenkandidat für die Europawahlen Andreas Schieder kritisiert ein “Scheinduell” zwischen seinen Kontrahenten Othmar Karas von der ÖVP und Harald Vilimsky von der FPÖ. Schieder sagte bei einem Brüssel-Besuch, “trotz Vorzugsstimmenshow droht die Kandidatur von Karas nicht mehr als ein proeuropäisches Feigenblatt für die antieuropäische Politik von Sebastian Kurz zu werden”.Wenn sich Karas hier nicht klar emanzipiere, sei schon derzeit absehbar, dass “wer Karas wählt, wählt Kurz”. Die Differenzen zwischen Karas und Vilimsky sieht Schieder nicht wirklich. “Die schwarz-blaue Regierung steht für denselben Inhalt und der Innenminister stellt die europäische Menschenrechtskonvention und den Rechtsstaat in Frage”.

Schieder: Europa sei eine Herzensangelegenheit

Dagegen sei für ihn “Europa eine Herzensangelegenheit. Deshalb will ich Europa verändern”, so Schieder. Er trete für ein Europa ein, das optimistisch, fortschrittlich und sozial sei. “Zusammenhalt und Sicherheit statt Spaltung und Hetze. Die Jobs der Zukunft, statt die Verwaltung der Vergangenheit. Nachhaltigkeit und Fairness, statt Umweltzerstörung und Ausbeutung. Nur eine starke Sozialdemokratie kann das schaffen”, so der wahlkämpfende SPÖ-Europaspitzenmann.