EU-Wahl: Sammeln der Unterschriften ab 12. März

Von 12. März bis 12. April können jene Parteien, die bei der EU-Wahl am 26. Mai antreten wollen, Unterschriften sammeln.

Spätestens am 12. April müssen die Parteien, die bei der EU-Wahl am 26. Mai antreten wollen, ihre Kandidatenlisten bei der Bundeswahlbehörde einreichen. Davor ist vier Wochen Zeit zum Unterschriftensammeln. Die Spitzenkandidaten der großen Parteien stehen schon weitgehend fest, nur bei der ÖVP wird es noch spannend, ob Delegationsleiter Othmar Karas wieder Nummer 1 wird.

Die Entscheidung, ob Karas – Vorzugsstimmenkaiser der Wahl 2014, der aber auch immer wieder mit Kritik an der FPÖ auffiel – die ÖVP auch 2019 wieder in die Wahl führt, soll im Jänner oder Februar fallen. Bereits kundgetan hat Parteichef Sebastian Kurz, dass die ÖVP intern die EU-Mandate nach der Zahl der erreichten Vorzugsstimmen besetzen wird.

Die NEOS will die Nationalratsabgeordnete Claudia Gamon in die Wahl führen. Sie muss dafür noch die parteiinterne Kandidatenkür absolvieren – mit Bewerbung, Hearing, offenem Online-Voting und schließlich Wahl auf der Mitgliederversammlung am 26. Jänner.