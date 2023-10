EU-Wahl - Premiere: Relative Mehrheit für EU-Verteidigungsbündnis

Es ist eine Premiere: Hierzulande gibt es erstmals eine relative Mehrheit, die der Ansicht ist, dass Österreich in einem europäischen Verteidigungsbündnis besser aufgehoben wäre. In einer Umfrage des Instituts für Demoskopie & Datenanalyse (IFDD) für die APA - Austria Presse Agentur sprachen sich 48 Prozent dafür aus, ein Drittel war dagegen.

Unterschiedlich großer Zuspruch

EU-Zufriedenheit leicht gestiegen

Die Zufriedenheit zur Europäischen Union ist in Österreich leicht gestiegen. Waren im Mai 2022 noch 44 Prozent sehr zufrieden bzw. eher zufrieden sind es jetzt 46 Prozent. Im Gegensatz dazu sind die weniger bis gar nicht Zufriedenen von damals 54 Prozent auf nunmehr 53 Prozent gesunken. Auch hier könnte laut Haselmayer durchaus der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine eine Rolle gespielt haben. Die höchsten Zufriedenheitsraten hat die EU unter Grün- (90 Prozent), NEOS- (68 Prozent) und SPÖ-Wählern (67 Prozent). Bei Wählern der Volkspartei machen die "sehr" bzw. "eher" Zufriedenen 44 Prozent aus, bei den Freiheitlichen gibt es gar keine "sehr" Zufriedenen, lediglich 10 Prozent sind aber in dieser Kategorie "eher zufrieden".

Auch bei der Frage, ob die Einstimmigkeit in den Europäischen Gremien durch Mehrheitsentscheidungen ersetzt werden sollte, gab es eine leichte Veränderung. In der aktuellen Befragung antworten hier 55 Prozent mit "Ja", 22 Prozent mit "Nein" (Mai 2022: 50 zu 25 Prozent). In der Frage, ob sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union enger in Verteidigungsfragen abstimmen und zusammenarbeiten sollen, ist die Zustimmung mit 83 Prozent wiederum gleichgeblieben.