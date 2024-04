EU-Wahl: ÖVP startet Gesprächstour durch Bundesländer

ÖVP-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka begann am Freitag eine Rundreise durch die Länder, um mittels "Österreich-Gesprächen" Vorschläge und Impulse für das EU-Wahlprogramm zu erheben.

Lopatka hält sich zu ÖVP-Wahlprogramm für EU-Wahl bedeckt

Der Kandidat gab auf einer Pressekonferenz in der Politischen Akademie der ÖVP in Wien keine spezifischen Details über die zentralen Themen des Wahlprogramms preis. "Unser Programm wird von einem optimistischen, aber auch von einem realistischen Blick gekennzeichnet", erklärte Lopatka. Die EU sei ein Schlüsselfaktor für gesteigerten Wohlstand und mehr Sicherheit, daher müsse man in diesen Sektoren solidarisches Handeln zeigen. Zudem betrachte man die EU als ein Vorhaben für die jüngere Generation, weshalb eine Erweiterung des Erasmus-Austauschprogramms angestrebt wird. Laut Lopatka sind besondere Anstrengungen im Sektor des Binnenmarktes erforderlich, um beispielsweise Eisenbahn- und Elektrizitätsnetze zu harmonisieren.