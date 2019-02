EU-Wahl: ÖVP und SPÖ sehen Mitbewerber Voggenhuber entspannt

DIe Delegationsleister der ÖVP und SPÖ zeigen sich gegenüber dem neuen Mitbewerber Johannes Voggenhuber bei den EU-Wahlen entspannt.

Karas sieht in Voggenhuber einen Mitkämpfer für ein demokratischeres Europa. Für Regner ist Voggenhuber ein Proeuropäer. Karas erklärte, Voggenhuber und er hätten in manchen Fragen ähnliche Ansichten. In Vielem gebe es aber auch Unterschiede. “Ich freue mich auf spannende und faire Wahldebatten.”