EU-Wahl: ÖVP und FPÖ schließen Fairnessabkommen mit der SPÖ aus

ÖVP und FPÖ zeigen keine Lust auf ein Fairnessabkommen mit der SPÖ zum EU-Wahlkampf . Sie schlugen das Angebot von Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda am Montag aus. Als Begründung für ihre Ablehnung führten Generalsekretär Karl Nehammer (ÖVP) und FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky den “Silberstein”-Nationalratswahlkampf unter Ex-SPÖ-Chef Christian Kern an.

Die jetzige Parteichefin Pamela Rendi-Wagner “sollte sich vom Schatten der Silberstein-Kern-Vergangenheit lösen” – und einmal aufklären, wofür “der Erfinder der Anti-Soros-Kampagne” 44.000 Euro bekommen habe. “So lange sich Rendi-Wager davon nicht löst, ist sie unglaubwürdig.” Und damit wäre es “scheinheilig”, wenn die SPÖ ein Fairnessabkommen vorschlägt, so Nehammer in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA.

EU-Wahl: NEOS “verwundert” über Fairness-Streit

“Verwundert” über den “Fairness-Streit” von ÖVP, FPÖ und SPÖ über ein EU-Wahlkampfabkommen sind die NEOS. Deren Generalsekretär Nick Donig hält – auch angesichts der Überschreitungen von ÖVP und FPÖ – raschere und transparentere Informationen über Wahlkampfspenden und -kosten für nötig und kündigt deshalb einen Vorstoß dazu während des Wahlkampfes an.Die “alt eingesessenen Parteien” würden schon über das Thema “Fairness” streiten, anstatt sich um Transparenz, Fairness und einen sparsamen Wahlkampf zu bemühen. Dass ÖVP und FPÖ kein Interesse an einem Fairness-Abkommen haben überrascht Donig ohnehin nicht – hätten sie doch im Nationalrats-Wahlkampf die Kostengrenze “unverschämt” überschritten: “Wer sich nicht an Gesetze hält, der hat auch kein Interesse an einem Ehrenwort.” Die SPÖ sei allerdings nach den “Vorkommnissen” im NR-Wahlkampf auch “nicht der beste Absender für den Vorstoß”, so Donig in einem schriftlichen Statement.