EU-Wahl: Österreichs Spitzenkandidaten

Die Spitzenkandidaten für die EU-Wahl stehen zum größten Teil fest. Claudia Gamon geht als einzige Frau ins Rennen. Die FPÖ hat ihren Kandidaten noch nicht offiziell gekürt.

Andreas Schieder wird für SPÖ in die EU-Wahl starten

Für die SPÖ geht mit Andreas Schieder ein prominenter Name an der Spitze in die Europa-Wahl. Immerhin war der 49-Jährige Staatssekretär und unter den Kanzlern Werner Faymann und Christian Kern jeweils Klubobmann der Sozialdemokraten im österreichischen Parlament. Wie die ÖVP versucht man in der Kampagne eine Doppelspitze, hier aber mit umgekehrten Voraussetzungen. Bei der SPÖ ist die Listenzweite, nämlich Evelyn Regner, die erfahrene Europaparlamentarierin.