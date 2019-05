EU-Wahl neueste Hochrechnung: EVP vor Sozialdemokraten

Gegen Sonntagmitternacht wurde vom Europaparlament eine neue Hochrechnung über den Ausgang der EU-Wahl veröffentlicht.

Die Verluste von EVP und Sozialdemokraten wurden gegenüber der ersten Prognose etwas gedämpft, die Liberalen konnten ihr Plus noch etwas steigern. Am Gesamtbild der EU-Wahl ändert dies allerdings so gut wie nichts.