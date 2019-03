EU-Wahl: Meinungsforscher sehen ÖVP auf Platz 1, FPÖ gewinnt dazu

Unter den Meinungsforschern kristallisieren sich bereits einige Gewinner bei den EU-Wahlen heraus. Die ÖVP liegt für sie klar an Platz 1, die FPÖ holt auf den 2. Platz auf.

Die wohl klare Nummer eins am Wahlabend dürfte die ÖVP sein, daran ließen die beiden Demoskopen im Gespräch mit der APA keinen Zweifel. Die Frage sei die Mobilisierung – auch für die FPÖ. Und laut den ersten vorliegenden Daten dürfte es der Partei besser als in den vergangenen Jahren gelingen, ihre Wähler zur Urne zu bringen, so die vorsichtige Einschätzung Hajeks.

Insgesamt werden hier also Wählerstimmen frei. “Damit habe ich schon ein unglaubliches Potenzial”, so Hajek. Und dazu komme noch, dass die Freiheitlichen jetzt in der Regierung sind “und ihre Werte in der Regierung eigentlich sehr gut sind”. Zwar würde die FPÖ in aktuellen Umfragen unter dem Niveau der Nationalratswahl liegen, aber in einem vernachlässigbaren Umfang. Und zuletzt zeigte sich die Partei in den Erhebungen konstant – was auch Debatten um Sicherheitsthemen wie die Sicherungshaft geschuldet sei.