EU-Wahl: Fragen und Antworten zum Europäischen Parlament

350 Millionen Wahlberechtigte wählen von 6. bis 9. Juni ihre Volksvertreter im Europäischen Parlament. Alle wichtigen Fragen und Antworten dazu finden Sie hier.

Worum geht es bei der EU-Wahl eigentlich?

Seit der ersten Direktwahl im Jahr 1979 findet alle fünf Jahre eine Wahl statt. In diesem Jahr entscheiden etwa 350 Millionen Wahlberechtigte über insgesamt 720 Abgeordnete. Kleine Staaten sind im Europäischen Parlament überproportional vertreten. Ein EU-Abgeordneter aus Malta repräsentiert beispielsweise ungefähr 86.000 Einwohner, während es bei einem deutschen Kollegen etwa zehnmal so viele sind. In Österreich haben alle Staatsbürger und EU-Bürger, die im Land leben, ab 16 Jahren das Recht, die 20 österreichischen EU-Abgeordneten zu wählen. An diesem Wahltag werden etwa 155.000 Personen im Alter von 16 und 17 Jahren wahlberechtigt sein, davon sind 14.400 in Österreich ansässige EU-Bürger.