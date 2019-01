EU-Wahl: Experte erwartet proeuropäische Mehrheit

Der Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik Paul Schmidt erwartet bei der EU-Wahl eine proeuropäische Mehrheit.

Den zu erwartenden Zuwachs der Rechtspopulisten im EU-Parlament sieht Schmidt jedenfalls nicht so kritisch, weil im EU-Parlament laut Umfragen eine proeuropäische Mehrheit vorherrschen werde. Wo aber deutlichere Auswirkungen zu erwarten seien, ist, wenn Rechtspopulisten in Regierungen und damit auch in EU-Ministerräten und im EU-Rat vertreten seien. “Je mehr Rechtspopulisten ich dort habe, desto schwieriger wird es, Konsensentscheidungen zu treffen, desto mehr könnte blockiert werden.”

Für den EU-Wahlkampf in Österreich rechnet Schmidt mit einem stärker “pointierten Auftreten” der FPÖ. “Je näher die EU-Wahl kommt, desto pointierter muss die FPÖ werden, damit sie ihre Wählerklientel auch ansprechen kann, zumindest die Teile der Wählerklientel, die EU-kritisch sind”, sagte Schmidt. “Da ist die Harmonie (in der Koalition, Anm.) dann wahrscheinlich rasch zu Ende, weil jede Partei bei den Wahlen gut abschneiden möchte.”

Die FPÖ habe bisher versucht, “sich zurückzuhalten und moderater zu sein” und auch EU-Ministerräte geleitet, wo “inhaltlich was weiter gegangen ist”. Doch in den vergangenen Monaten hätten sich auch schon Differenzen zwischen FPÖ und ÖVP gezeigt, berichtete Schmidt. Bei der Einleitung des Artikel-7-Rechtsstaatsverfahrens im EU-Parlament “war die Regierungsposition gespalten”. Auch die Art, wie über Kommissionspräsident Jean Claude Juncker gesprochen wurde – “diese Aufregung hatte eine starke FPÖ-Schlagseite, die ÖVP hat sich da zurückgehalten. Oder die Ablehnung des Migrationspakts, die war stark innenpolitisch motiviert”.

Umfragen zeigen, dass nach dem Brexit-Referendum die Zustimmung zur Mitgliedschaft in der EU in Österreich aber auch auf dem Kontinent insgesamt stark gestiegen ist, betonte Schmidt. Chaos, politische Instabilität und die Unsicherheit, was die Zukunft betrifft, würden viele abschrecken. In Österreich sei die Zustimmung zur EU 2016 bei 61 Prozent gelegen, die Ablehnung bei 23 Prozent. Heute gebe 74 Prozent Zustimmung und 23 Prozent Ablehnung.