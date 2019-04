EU-Wahl: EVP-Chef Daul schließt Allianz mit Salvini aus

Joseph Daul, der Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), schließt eine Allianz mit der italienischen Lega rundum Salivini aus.

Daul beschuldigte Salvini, Italien in die Rezession gestürzt zu haben. Seitdem die populistische Regierung aus Lega und Fünf Sterne-Bewegung die Führung Italiens übernommen habe, sei Italien wieder in die Wirtschaftskrise gestürzt. “Wer die Lage in Italien mit seinen finanziellen Problemen beobachtet, überlegt es sich zwei Mal, sich mit Salvini zu verbünden”, so Daul.