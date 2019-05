EU-Wahl-Debatte: AUA gegen hält Ultra-Kurzstreckenflüge für nicht sinnvoll

Im Zuge der Europawahl gibt es auch Debatten über die Abschaffung von Kurzstreckenflügen. Die AUA stimmt hierbei zu und hält Ultra-Kurzstreckenflüge für nicht sinnvoll.

Die im Zuge der Europawahl geführte Debatte über die Abschaffung von Kurzstreckenflügen findet in der Luftfahrtbranche Anklang. Die AUA erklärte auf Anfrage der APA am Freitag, dass Flugstrecken auf denen man mit dem Zug nicht mehr als drei Stunden braucht, ökologisch und ökonomisch nicht sinnvoll seien. Entscheidend sei aber die Frage der Schienen-Infrastruktur und die Flughafen-Anbindung.

So seien die Flüge zwischen Linz und Wien schon gänzlich auf die Schiene verlagert worden, seit die ÖBB-Railjets aus dem Westen kommend bis zum Flughafen Wien fahren. Die Kooperation mit den Bundesbahnen unter dem Namen “AIRail” laufe gut, so der Sprecher.

Wegen der Start- und Landepistensperre in Salzburg sei auch der Salzburger Airport derzeit nur über die Schiene an den Flughafen Wien-Schwechat angebunden. Für die Zugstrecke Salzburg-Flughafen Wien braucht man derzeit 2 Stunden und 49 Minuten.

Übrigens liegt auch die Fahrdauer von Budapest nach Wien unter drei Stunden, allerdings fehlt vom Osten kommend die direkte Zugverbindungen zum Flughafen. Diese dürfte es laut ÖBB-Angaben aber erst in zehn bis zwanzig Jahren geben. Derzeit läuft die Trassenplanung für die Strecke bis Bruck an der Leitha. Erst in einem zweiten Schritt soll die internationale Verbindung Richtung Ungarn und in die Slowakei folgen.