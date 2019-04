EU-Wahl-Clubbing für EVP-Spitzenkandidat Weber in Wien

EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber ist hat am Freitag Wien einen Besuch abgestattet. Vor der Europawahl machte die JVP ordentlich Wahlkampf für den Deutschen.

Im Rahmen seiner “Listening Tour” durch Europa hat der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, am Freitagabend in Wien Station gemacht. Das Zuhören war freilich eine Challenge, hatte die Junge ÖVP doch ein “Europa Clubbing” im Palais Wertheim für ihn ausgerichtet. Doch an gegenseitigem Verständnis mangelte es ohnehin nicht.

Unter den Teilnehmern waren nach Angaben der Organisatoren auch etwa 150 Jungkonservative aus anderen EU-Staaten, die für ein Treffen der Jungen Europäischen Volkspartei (YEPP) nach Wien gekommen waren. So mancher Kontakt wurde aber erst beim Clubbing geknüpft. Ein Norweger und ein Slowene waren sich nach der gegenseitigen Vorstellung bei der Garderobe schnell einig. “First Order of Business: What do we do?” (“Erster Tagesordnungspunkt: Was tun wir?”) – “Get some beer.” (“Bier holen.”) Die meisten anderen Besucher blieben freilich – zunächst – bei Mineralwasser, Coca-Cola und Red Bull.