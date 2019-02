EU-Wahl: Bißmann will Grüne wählen

Die ehemalige Liste-Pilz-Abgeordnete Martha Bißmann hat sich gänzlich von der Liste abgetan. Sie empfiehlt die Grünen.

Wie Bißmann in einer Aussendung kundtat, sieht sie in der EU-Wahl die Chance, die grüne Bewegung sowohl national als auch auf EU-Ebene wieder zu stärken. Bißmann hat eigenen Angaben zu Folge kürzlich im Zuge der Debatte zur letztlich an der SPÖ gescheiterten Ökostromnovelle mit den Grünen im Bundesrat kooperiert. “Jetzt” ist für Bißmann hingegen keine Alternative. Seit ihrem Ausschluss stießen deren klimapolitischen Aktivitäten nämlich auf wenig Resonanz.