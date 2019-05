EU-Wahl 2019: So verteilen sich die Sitze im Europaparlament

Die größten Gewinner bei der EU-Wahl 2019 sind wohl die EU-Kritiker. Die britische Brexit Party stellt nach aktuellem Stand 28 Sitze, auf ein Mandat mehr kommt Lega.

Ähnlich stark wie Farage schnitt auch die italienische Lega ab. Die Partei des lautstarken rechtspopulistischen Innenministers Matteo Salvini wird laut Schätzungen 28 Sitze im EU-Parlament besetzen. Der medial allgegenwärtige Salvini konnte vor allem wegen seinem harten Kurs in der Migrationspolitik, rückgängigen Verbrechenszahlen und Erfolgen im Kampf gegen die Mafia stark an Popularität zulegen.

Die Gewinnerin in Frankreich, Le Pens Rassemblement National (RN/Nationale Sammlungsbewegung), wird laut Prognose 22 Mandate in Straßburg einnehmen. Auch in Polen sind Rechtspopulisten die stärkste Kraft. Die rechtsnationale Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) wird ebenfalls 22 Sitze im EU-Parlament haben. Sie gehört der dritten EU-kritischen Fraktion im EU-Parlament an, der Konservativen und Reformer (EKR).