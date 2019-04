EU-Wahl 2019: Bei 150.000 Stimmen wäre "EUROPA JETZT" die neunte Europaparlaments-Partei

Voggenhuber hofft trotz eher schlechter Umfragen, dass er mit seiner Initiative "1 Europa" in Kooperation mit JETZT nach Straßburg zurückkehren kann.

Gelingt dies, wäre “EUROPA” – so der Kurzname am Stimmzettel – die neunte EU-Parlaments-Partei Österreichs. Als Spitzenkandidat der Grünen gelangen Voggenhuber von 1996 bis 2004 regelmäßig Rekordwerte. So hat der früher höchst EU-kritische Grüne, der mit der Beitritts-Volksabstimmung zum glühenden Europäer mutierte, auch große Erfahrung im Europaparlament: Seine 14,5 Jahre von 1995 bis 2009 sind die fünft-längste Funktionsdauer. Die Grünen nominierten ihn schon für die mit dem Beitritt am 1. Jänner 1995 eingesetzte Österreicher-Riege, und bei den ersten drei Wahlen war er ihr Spitzenkandidat.