EU-Wahl: 1.157.747 Wiener können in 1.458 Wahllokalen ihre Stimme abgeben

Am 26. Mai stehen allen wahlberechtigten Wienern insgesamt 1.458 Wahllokale in der Zeit zwischen 7.00 und 17.00 Uhr zur Verfügung.

Nach Abschluss des Berichtigungsverfahrens zur Europawahl 2019 liegt nun die endgültige Zahl der Wahlberechtigten vor. In Wien werden bei der Wahl 1.157.747 Personen wahlberechtigt sein. Die Zahl der Wahlberechtigten teilt sich in 610.911 Frauen und 546.836 Männer.

In der Gesamtzahl sind die jeweils in Wien wahlberechtigten 10.445 Auslandsösterreicher und 11.635 nichtösterreichische EU-Bürger enthalten.

1.157.747 Wiener bei EU-Wahl wahlberechtigt

“Wien ist auf die bevorstehende Europawahl bestens vorbereitet”, betont der für Wahlen in Wien zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky. Am Wahltag stehen den Wienerinnen und Wienern insgesamt 1.458 Wahllokale in der Zeit zwischen 7.00 und 17.00 Uhr zur Verfügung. Davon werden in den Wiener Spitälern und Pflegeeinrichtungen 11 Wahlsprengel eingerichtet. Über 800 Wiener Wahllokale werden barrierefrei zugänglich und mit einer Rollstuhl-Wahlzelle ausgestattet sein.