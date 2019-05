EU-Wähler verärgert: Stundenlanges Warten vor rumänischen Kosulaten

In Salzburg und auch in anderen österreichischen Städten wurde die Geduld vieler Auslandsrumänen bei der Europawahl aufs Äußerste strapaziert. Vor dem Honorarkonsulat im Stadtteil Parsch haben sich Sonntag lange Schlangen gebildet.

“Vrem sa votam” – Wir wollen wählen – skandierten einzelne Wartende immer wieder. Offenbar war am späten Nachmittag auch die Polizei beigezogen worden, um Ordnung in den engen und überfüllten Gängen des Gebäudes herzustellen. Wähler wurden dann nur mehr blockweise eingelassen. “Es ist eine Katastrophe. Ich warte schon fast drei Stunden lang”, sagte ein Anstehender zur APA. Ihm zufolge hätten andere Wähler bis zu sechs Stunden lang gewartet, bis sie ihre Stimme abgeben konnten.

Auch in Wien war der Andrang groß

Auch vor dem Konsulat in Wien war der Andrang am Sonntagnachmittag groß. Viele Menschen warteten vor der rumänischen Vertretung, um ihre Stimme abzugeben. Aber die Situation sei ruhig, wie Polizei auf Anfrage mitteilte. Auch in anderen europäischen Städten bildeten sich Schlangen vor den rumänischen Konsulaten.