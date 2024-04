EU: Vertrauen nahm in Österreich leicht ab

Das Vertrauen in die EU hat hierzulande leicht abgenommen. Das zeigt der am Mittwoch veröffentlichte "Freiheitsindex 2023" der NEOS. Der Anteil derer, die der EU gar nicht vertrauen, kletterte laut der von Foresight durchgeführten Studie (2.081 Telefon- und Onlineinterviews, Schwankungsbreite 2,1 Prozentpunkte) von 21 auf 31 Prozent.

Erholung bei Freiheitsgefühl

NEOS-Chefin will "Pakt des Vertrauens"

Meinl-Reisinger will "dorthin gehen, wo es wehtut"

Gegen die EU-Skepsis will Meinl-Reisinger im Wahlkampf auch persönlich ankämpfen und "dorthin gehen, wo es wehtut": Gemeint sind Orte mit besonders geringer Beteiligung bei den EU-Wahlen, das können auch Hochburgen der FPÖ sein. "Wer Europaskepsis in Österreich bewirtschaftet, ist nichts anderes als der verlängerte Arm Vladimir Putins und des Kremls und nährt diesen Boden", so die NEOS-Bundesobfrau in Richtung der Freiheitlichen. Angesichts der EU-Skepsis sei es auch nicht überraschend, dass Österreich "Zielgebiet Nummer eins" für russische Destabilisierungsversuche und Spionage sei.