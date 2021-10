EU und UK erkennen Grünen Pass gegenseitig an

Die EU und Großbritannien wollen ihre Covid-Zertifikate gegenseitig anerkennen. Der Beschluss soll am Freitag in Kraft treten. Als Drittstaat kann Großbritannien aber weiterhin eigene Einreiseregeln festlegen.

Menschen aus der EU können mit ihrem Covid-Zertifikat bald auch im Vereinigten Königreich eine Impfung, einen Test oder eine Genesung nachweisen. Wie die EU-Kommission am Donnerstag mitteilte, einigten sich London und Brüssel darauf, die Nachweise der jeweiligen Gegenseite zu akzeptieren. Der Beschluss soll am Freitag in Kraft treten. Eine ähnliche Vereinbarung sei mit Armenien getroffen worden.