EU-Staaten bestellten zum Teil weniger Impfstoff

Die EU-Kommission verweist auf die Verantwortung der EU-Mitgliedstaaten bei der Beschaffung von Corona-Impfstoffen.

Diese hätten die Möglichkeit, von einzelnen Impfstoffen weniger zu bestellen, als ihnen aufgrund der Bevölkerungsgröße zustünde. "Einige Mitgliedsländer haben von dieser Option Gebrauch gemacht. Die Ausgestaltung der nationalen Impfportfolios konnte von den Mitgliedstaaten gemäß ihren Präferenzen bestimmt werden", hieß am Freitag in EU-Kommissionskreisen.

Kurz prangerte ungeleiche Verteilung an

Zuvor hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) eine ungleiche, vom ursprünglich vereinbarten Bevölkerungsschlüssel abweichende Verteilung von Impfstoffen in der EU angeprangert. "Die EU-Impfstoffstrategie wurde von allen EU-Mitgliedstaaten gemeinsam beschlossen", hieß es weiter in EU-Kommissionskreisen. Alle EU-Staaten seien im Lenkungsausschuss (Steering Committee) vertreten, der die vertraglichen Abnahmegarantien überprüft. In den Abnahmegarantien sei sichergestellt, dass alle Mitgliedstaaten zu den gleichen Konditionen und zum gleichen Zeitpunkt Zugang zu den einzelnen Impfstoffen haben.