EU: Spitzenpolitiker mit Appell zu LGBTI-Rechten

Einen Appell im Hinblick auf die Rechte der LGBTI-Gemeinschaft kommt von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz - und 15 weiteren Spitzenpolitikern.

Die Staats- und Regierungschefs von 16 EU-Staaten, darunter aus Österreich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), fordern vor dem EU-Gipfel in Brüssel die Einhaltung von Rechten der LGBTI-Gemeinschaft. Nach Angaben des Nachrichtenmagazins "Politico" fordern die Unterzeichner, "weiter gegen Diskriminierung der LGBTI-Gemeinschaft zu kämpfen und die Verteidigung ihrer Grundrechte zu bekräftigen".

Bundeskanzleramt: Kurz steht hinter Brief

Die Protestnote erwähnt Ungarn nach Angaben von "Politico" nicht namentlich, ist aber eine offensichtliche Reaktion auf das vom Parlament in Budapest beschlossene, umstrittene Homosexuellen-Zensurgesetz. Aus dem Bundeskanzleramt hieß es am Donnerstag, Kurz unterstütze und unterschreibe den Brief.