EU-Ratsvorsitz: Sperren und Fahrverbot rund um UNO-City und Austria Center Vienna

Am kommenden Montag besteht in der Leonard-Bernstein-Straße zwischen 9.15 und 10.00 Uhr ein allgemeines Fahrverbot Anrainer, Dauerparker, Besitzer von Wagen-bzw. Parkkarten, Taxis sowie Fahrzeuge der Blaulichtorganisationen dürfen an zwei Kreuzungen passieren: an der Kreuzung Wagramer Straße mit der Krachtochwjilestraße zur Leonard Bernstein-Straße und bei der Auffahrt von der A22 zur Donau-City-Straße und Leonard Bernstein-Straße. Fußgänger müssen ebenfalls damit rechnen, im Bereich der Donau-City, des Austria Center Vienna und der UNO-City längere Gehwege in Kauf nehmen zu müssen.

(APA/red)