EU-NEIN will als ÖXIT bei Nationalratswahl antreten

Bei der kommenden EU-Wahl werden die EU-Gegner nicht mehr als Liste "EU-NEIN", sondern als "ÖXIT" antreten. Aus Zeitgründen verzichten sie auf die Anfechtung der EU-Wahl.

"EU-NEIN" wollte EU-Wahl anfechten



Am 26. Mai stand die - von Rauschers "Initiative Heimat und Umwelt" und Pomarolis "Neutralen Freien Österreich" getragene - Liste EU-NEIN nicht am Stimmzettel, weil sie knapp an den nötigen 2.600 Unterstützungserklärungen scheiterte. Sie wollten die fehlenden 242 nachreichen, aber es gab keine Nachfrist. Also plante EU-NEIN, die Wahl wegen "gesetzlicher, behördlicher und demokratiepolitischer Missstände" beim Unterschriftensammeln beim Verfassungsgerichtshof anzufechten.