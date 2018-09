EU-Minister beraten in Wien: Fahrverbot in der Donaustadt

Am Freitag und Samstag kommt es Wien-Donaustadt zu einem Fahrverbot in der Leonard-Bernstein-Straße. Alles Infos dazu hier.

Im Rahmen des Österreichischen EU-Ratsvorsitzes werden in Wien verschiedene Konferenzen abgehalten. Je nach Veranstaltung werden angepasste Sicherheitsvorkehrungen durch die Wiener Polizei verfügt, wobei es im Umkreis von Veranstaltungsorten auch zu kurzfristigen Verkehrssperren und Anhaltungen kommen kann.

Fahrverbot zum EU-Ministertreffen in Wien-Donaustadt: Infos

Am 7. und 8. September 2018 zwischen 08.15 Uhr und 09.00 Uhr besteht in der Leonard-Bernstein-Straße in Wien-Donaustadt ein allgemeines Fahrverbot.