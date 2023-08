EU-Kommission genehmigt Corona-Förderungen in Millionenhöhe

Die EU-Kommission hat am Donnerstag darüber informiert, dass sie österreichische Corona-Hilfen in Höhe von 750 Mio. Euro genehmigt.

Vorwurf von EU-Kommission an Österreich

WKÖ und ÖVP-Wirtschaftsbund begrüßten Genehmigung

Die Wirtschaftskammer (WKÖ) sowie der ÖVP-Wirtschaftsbund begrüßten in Aussendungen die erfolgte Genehmigung und pochten auf eine rasche Umsetzung der Richtlinie. "Auch um eine drohende Klagsflut zu verhindern, muss diese Richtlinie nun ohne jede zeitliche Verzögerung von der Regierung in Kraft gesetzt und von der COFAG raschest abgearbeitet werden. Die Betriebe warten schon viel zu lange auf die ihnen zustehenden Zahlungen, geraten deswegen in Zahlungsschwierigkeiten und können teilweise sogar ihre Bilanzen nicht erstellen", so WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf.