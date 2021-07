EU-Klimapaket: Kritik von Umweltorganisationen

Umweltorganisationen haben Kritik im Hinblick auf das von der EU-Kommission vorgestellte Klimaschutzpaket "Fit for 55" geäußert. Dieses wird als unzureichend angesehen.

Das Paket "Fit for 55" bleibe "in zu vielen Punkten zahnlos. Wesentliche Ziele, wie der Ausbau erneuerbarer Energieträger oder die Steigerung der Energieeffizienz bleiben für die EU-Mitgliedsstaaten letztlich unverbindlich, obwohl die Umsetzung wesentlich von ihnen abhängt", erklärte Johannes Wahlmüller Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000.

Greenpeace: Damit stoppt man Zerstörung der Erde nicht

In den kommenden Verhandlungen gelte es noch deutlich nachzubessern, damit die EU sich glaubwürdig als Klima-Vorreiter positionieren kann", so Wahlmüller.

Meinung von WWF-Angehörigem zu EU-Klimapaket

"Gute Ansätze, aber insgesamt noch viel zu wenig", lautet das Urteil von WWF-Klimasprecher Karl Schellmann über das EU-Klimapaket. "Die Schritte gehen zwar in die richtige Richtung, aber zu langsam und zögerlich. Aus Sicht der Wissenschaft ist klar, dass eine Reduktion um mindestens 65 Prozent nötig wäre, um die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen und die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Aber selbst das schwache Kompromiss-Ziel wird mit dem vorliegenden Plan kaum zu erreichen sein", so Schellmann. In den nun folgenden Verhandlungen mit Rat und Parlament müsse dringend nachgebessert werden.