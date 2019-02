EU-Gegner, KPÖ und DA würden gerne bei der Europawahl antreten

Auch die Kleinparteien in Österreich fiebern auf die EU-Wahl hin. Sie brauchen mindestens 2.600 Unterschriften, um bei der Wahl antreten zu können.

Die fünf Nationalratsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS, Jetzt und die im EU-Parlament vertretenen Grünen stehen fix am Stimmzettel der EU-Wahl am 26. Mai . Aber auch einige Kleinparteien wären gerne dabei: Die KPÖ, die Demokratische Alternative und die beiden EU-Gegner-Parteien EU-NEIN und EU-Austrittspartei bemühen sich um die nötigen 2.600 Unterstützungserklärungen.

Die Hürde für die EU-Wahl ist prinzipiell die gleiche wie für die Nationalratswahlen – nämlich 2.600 Unterschriften österreichweit. Aber die EU-Kandidatur ist für Kleinparteien schwieriger. Denn bei der Europa-Wahl ist ganz Österreich ein einziger Wahlkreis, in dem kandidiert wird und Mandate vergeben werden. Bei Nationalratswahlen kann eine Partei – mit entsprechend weniger Unterschriften – auch nur in einzelnen Bundesländern antreten.

So haben es bei den bisher fünf Wahlen insgesamt nur 16 Parteien auf die Stimmzettel geschafft, acht von ihnen eroberten Mandate. ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grüne sitzen seit der ersten Wahl 1996 im EU-Parlament. 2014 kamen die NEOS dazu. Bei der ersten Wahl war auch das (jetzt in den NEOS aufgegangene) LIF noch erfolgreich, 1999 musste es sich verabschieden.

Mandate sind bei EU-Wahlen relativ teuer – werden doch österreichweit keine zwanzig (zuletzt 18, heuer nach dem Brexit 19) vergeben. Damit waren de facto immer mehr als die vier Prozent nötig, die im Gesetz als Sperrklausel stehen. Die Kleinparteien kamen bisher aber nicht einmal in die Nähe von vier. Das bisher beste Ergebnis derer, die es nicht ins Parlament schafften, holten 2014 in der Liste EU-STOP versammelte Austrittsbefürworter mit 77.897 Stimmen bzw. 2,76 Prozent.

Wieder antreten will auch die KPÖ. Sie war bei allen EU-Wahlen dabei – allein oder in Bündnissen, 2004 als Linke, 2014 mit den Piraten, Wandel und Ex-Martin-Mandatar Martin Ehrenhauser als “Europa anders”. Ins EU-Parlament geschafft haben es die Kommunisten aber nie.

Der “Wandel” – bei der NR-Wahl 2013 in einigen Bundesländern am Stimmzettel, bei der EU-Wahl 2014 Teil von “Europa Anders” – hat sich heuer für einen anderen Weg entschieden: Die politische Geschäftsführerin Daniela Platsch tritt als Nummer 2 auf der deutschen Liste des früheren griechischen Finanzministers Yanis Varoufakis an. Mit “Demokratie in Europa” rechnet man sich gute Chancen aus, gibt es dort nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts bei Europawahlen doch keine Sperrklausel mehr.