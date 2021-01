EU-Finanzminister beschäftigen sich erneut mit Coronakrise

Bei ihrem ersten virtuellen Treffen in diesem Jahr beschäftigen sich die EU-Finanzminister am Dienstag erneut mit den Folgen der Coronavirus-Pandemie.

Unter der portugiesischen Ratspräsidentschaft steht die Umsetzung des 2020 beschlossenen EU-Wiederaufbauplans im Fokus."Nach der Krise braucht es wieder Wachstum in Europa, um Arbeitsplätze und Standort zu sichern", erklärte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), der an dem Treffen teilnehmen wird, am Freitag gegenüber der APA.

Östererich könnte drei Millarden Euro Zuschuss bekommen

Coronavirus-Pandemie steht im Mittelpunkt

Bei dem am Montagnachmittag stattfinden Treffen der Finanzminister der Eurozone steht ebenfalls die Coronavirus-Pandemie im Mittelpunkt. "Die Europäische Kommission stellt fest, dass die COVID-19 Krise die Mitgliedsstaaten in unterschiedlicher Dimension trifft", hieß es aus dem Finanzministerium am Freitag. Dabei sei "die wirtschaftliche Abhängigkeit vom Tourismus ein entscheidender Faktor". Blümel betonte: "Nur vier EU-Ländern trägt der Tourismus mehr zum Bruttoinlandsprodukt und zur Beschäftigung bei als in Österreich". Im Vergleich zu anderen Ländern könne man allerdings "umfangreicher helfen" und stehe im europäischen Vergleich "gut" da.